Atelier Paléographie Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Atelier Paléographie Vendredi 19 décembre, 14h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T14:00:00 – 2025-12-19T16:00:00

Les Archives municipales vous proposent de suivre des cours de Paléographie vous permettant de mieux déchiffrer les écritures et abréviations des textes anciens.

Public: adultes

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/

Avec les archives municipales. Atelier