Atelier paléographie Mercuès

Atelier paléographie

Chemin de la Portette Mercuès Lot

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

2026-03-15

La paléographie est l’étude des écritures manuscrites anciennes, à la graphie et à l’orthographe différentes de celles d’aujourd’hui. L’atelier permettra aux amateurs de tous niveaux de s’essayer au déchiffrement de textes.

Chemin de la Portette Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67

Paleography is the study of ancient handwritten scripts, whose spelling and writing are different from those of today

