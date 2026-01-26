Atelier paléographie Mercuès
Atelier paléographie Mercuès dimanche 15 mars 2026.
Atelier paléographie
Chemin de la Portette Mercuès Lot
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
2026-03-15
La paléographie est l’étude des écritures manuscrites anciennes, à la graphie et à l’orthographe différentes de celles d’aujourd’hui. L’atelier permettra aux amateurs de tous niveaux de s’essayer au déchiffrement de textes.
Chemin de la Portette Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67
Paleography is the study of ancient handwritten scripts, whose spelling and writing are different from those of today
