Atelier paléographie Saint-Dizier

Atelier paléographie

Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30 2026-02-13

Tout public

Faire sa généalogie, ou conduire une recherche historique, nécessite souvent de décrypter des écritures anciennes, parfois très difficiles à déchiffrer. Les Archives municipales vous proposent de suivre des cours de Paléographie vous permettant de mieux déchiffrer les écritures et abréviations des textes anciens. Simples curieux ou lecteurs expérimentés peuvent venir s’initier ou s’entrainer à la lecture à travers une sélection de documents anciens en français, de la fin du Moyen Âge au début du 18e siècle. L’occasion de faire un saut dans le temps pour vous plonger dans l’histoire de la population locale. .

Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

