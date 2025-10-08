Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire Musée Urgonia Orgon

Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire Musée Urgonia Orgon mercredi 8 octobre 2025.

Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire

Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire .Enfants

Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire .



Les enfants découvriront les reptiles marins ayant vécu dans les mers durant l’ère secondaire en observant les principales espèces fossiles et leurs modes de vie. Ils apprendront ensuite à les reconnaître grâce à des supports papier qu’ils coloreront à l’aide de peinture et de feutres.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Paleontology Marine reptiles of the secondary era workshop.

German :

Workshop Paläontologie Meeresreptilien aus der Sekundärzeit .

Italiano :

Workshop Paleontologia Rettili marini dell’era secondaria .

Espanol :

Taller Paleontología Reptiles marinos de la era secundaria .

L’événement Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire Orgon a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence