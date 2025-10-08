Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire Musée Urgonia Orgon
Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire Musée Urgonia Orgon mercredi 8 octobre 2025.
Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire
Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire .Enfants
Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire .
Les enfants découvriront les reptiles marins ayant vécu dans les mers durant l’ère secondaire en observant les principales espèces fossiles et leurs modes de vie. Ils apprendront ensuite à les reconnaître grâce à des supports papier qu’ils coloreront à l’aide de peinture et de feutres.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
English :
Paleontology Marine reptiles of the secondary era workshop.
German :
Workshop Paläontologie Meeresreptilien aus der Sekundärzeit .
Italiano :
Workshop Paleontologia Rettili marini dell’era secondaria .
Espanol :
Taller Paleontología Reptiles marinos de la era secundaria .
L’événement Atelier Paléontologie Reptiles marins de l’ère secondaire Orgon a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence