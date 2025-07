Atelier paléontologique | L’empreinte, son geste et la matière Angeac-Charente

Atelier paléontologique | L’empreinte, son geste et la matière Angeac-Charente lundi 14 juillet 2025.

Atelier paléontologique | L’empreinte, son geste et la matière

Angeac-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

La Fondation s’associe à l’association Paléocharentes pour proposer un atelier participatif au sein du site paléontologique d’Angeac-Charente, en compagnie de l’artiste Mathias Mareschal accompagné de Léa de Brito, chercheuse en paléontologie.

.

Angeac-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine inscriptionpaleocharente@gmail.com

English : Imprinting Workshop

The Foundation is partnering with the association Paléocharentes to offer a workshop at the Angeac-Charente paleontological site, alongside artist Mathias Mareschal and Léa de Brito, a paleontology researcher.

German :

Die Stiftung schließt sich mit dem Verein Paléocharentes zusammen, um einen partizipativen Workshop in der paläontologischen Stätte von Angeac-Charente anzubieten, in Begleitung des Künstlers Mathias Mareschal, der von Léa de Brito, einer paläontologischen Forscherin, begleitet wird.

Italiano :

La Fondazione si unisce all’associazione Paléocharentes per offrire un laboratorio partecipativo nel sito paleontologico di Angeac-Charente, in compagnia dell’artista Mathias Mareschal e della ricercatrice paleontologica Léa de Brito.

Espanol :

La Fundación se une a la asociación Paléocharentes para ofrecer un taller participativo en el yacimiento paleontológico de Angeac-Charente, en compañía del artista Mathias Mareschal y de la investigadora en paleontología Léa de Brito.

L’événement Atelier paléontologique | L’empreinte, son geste et la matière Angeac-Charente a été mis à jour le 2025-07-07 par Destination Cognac