Atelier Pancarte en Scrapbooking à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon
samedi 25 juillet 2026 · Rue de l'Abbé David · Galgon
Informations pratiques
Galgon
Atelier Pancarte en Scrapbooking à la Petite Cabane
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Point après point, atelier presque méditatif .
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Pancarte en Scrapbooking à la Petite Cabane
L’événement Atelier Pancarte en Scrapbooking à la Petite Cabane Galgon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Fronsadais
À voir aussi à Galgon (Gironde)
- Atelier DOT ART à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon 18 juillet 2026