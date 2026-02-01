Atelier Pandacraft Crépy-en-Valois

Atelier Pandacraft

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise

Apprendre en s’amusant, créer en explorant !

Mercredi 25 février

de 15h à 16h

5€ Sur inscription

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

Have fun learning, explore and create!

? Wednesday, February 25

? 3pm to 4pm

? 5? Registration required

