Atelier Pandacraft Crépy-en-Valois
Atelier Pandacraft Crépy-en-Valois mercredi 25 février 2026.
Atelier Pandacraft
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Apprendre en s’amusant, créer en explorant !
Mercredi 25 février
de 15h à 16h
5€ Sur inscription
Apprendre en s’amusant, créer en explorant !
Mercredi 25 février
de 15h à 16h
5€ Sur inscription .
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have fun learning, explore and create!
? Wednesday, February 25
? 3pm to 4pm
? 5? Registration required
L’événement Atelier Pandacraft Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays de Valois