Atelier panier doublaud Ferme du Parcot Échourgnac

Atelier panier doublaud

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-06

Atelier panier doublaud Fabrication d’un panier anse et côtes en châtaignier et éclisses d’osier (100 €) pour les 2 jours sur réservation à la Ferme du Parcot 05 53 81 99 28 .

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier panier doublaud

L’événement Atelier panier doublaud Échourgnac a été mis à jour le 2026-01-22 par Vallée de l’Isle en Périgord