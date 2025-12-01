Atelier Paperolles Mazeyrat-d’Allier

Atelier Paperolles

Atelier Paperolles à la bibliothèque municipale de Mazeyrat-d’Allier. Adultes et enfants, venez passer un après-midi créatif dans la bonne humeur ! Entrée libre et gratuite, ouvert à tous.

Bibliothèque municiale Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 07 02

Paperolles workshop at the Mazeyrat-d’Allier library. Adults and children alike, come and enjoy an afternoon of creative fun! Free admission, open to all.

