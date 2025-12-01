Atelier Paperolles Mazeyrat-d’Allier
Atelier Paperolles Mazeyrat-d’Allier mercredi 10 décembre 2025.
Atelier Paperolles
Bibliothèque municiale Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 16:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Atelier Paperolles à la bibliothèque municipale de Mazeyrat-d’Allier. Adultes et enfants, venez passer un après-midi créatif dans la bonne humeur ! Entrée libre et gratuite, ouvert à tous.
.
Bibliothèque municiale Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 07 02
English :
Paperolles workshop at the Mazeyrat-d’Allier library. Adults and children alike, come and enjoy an afternoon of creative fun! Free admission, open to all.
L’événement Atelier Paperolles Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2025-12-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier