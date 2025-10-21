Atelier Papetier artistique Payzac
Atelier Papetier artistique
Papeteries de Vaux Payzac Dordogne
Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales et découverte de techniques créatives.
Pour adultes et enfants à partir de 3 ans, sur réservation.
Papeteries de Vaux Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr
English :
Manufacture handmade paper using different vegetable pulps and discover creative techniques.
For adults and children aged 3 and over, on reservation.
German : Atelier Papetier artistique
Herstellung von handgemachtem Papier aus verschiedenen Pflanzenpasten und Entdeckung kreativer Techniken.
Für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren, nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Realizzazione di carta a mano con diverse paste vegetali e apprendimento di tecniche creative.
Per adulti e bambini a partire dai 3 anni, su prenotazione.
Espanol : Atelier Papetier artistique
Haga papel a mano utilizando diferentes pastas vegetales y descubra técnicas creativas.
Para adultos y niños a partir de 3 años, con cita previa.
