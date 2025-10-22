Atelier Papetier artistique Payzac

Papeteries de Vaux Payzac Dordogne

Tarif : 7 EUR

















Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales et découverte de techniques créatives.

Pour adultes et enfants à partir de 3 ans, sur réservation.





Papeteries de Vaux Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr

English :

Manufacture handmade paper using different vegetable pulps and discover creative techniques.

For adults and children aged 3 and over, on reservation.

German : Atelier Papetier artistique

Herstellung von handgemachtem Papier aus verschiedenen Pflanzenpasten und Entdeckung kreativer Techniken.

Für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren, nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Realizzazione di carta a mano con diverse paste vegetali e apprendimento di tecniche creative.

Per adulti e bambini a partire dai 3 anni, su prenotazione.

Espanol : Atelier Papetier artistique

Haga papel a mano utilizando diferentes pastas vegetales y descubra técnicas creativas.

Para adultos y niños a partir de 3 años, con cita previa.

