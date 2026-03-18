Atelier papetier artistique Papeterie de Vaux Payzac

Atelier papetier artistique

Papeterie de Vaux 2378 rue des granges ovalaires Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17

Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales et découverte de techniques créatives.

Pour adultes et enfants à partir de 3 ans, sur réservation.

Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales selon des techniques ancestrales, et découverte de procédés créatifs.

Pour adultes et enfants à partir de 3 ans, sur réservation. .

Papeterie de Vaux 2378 rue des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr

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English : Atelier papetier artistique

Manufacture handmade paper using different vegetable pulps and discover creative techniques.

For adults and children aged 3 and over, on reservation.

L’événement Atelier papetier artistique Payzac a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère