Atelier papetier artistique Papeterie de Vaux Payzac
Atelier papetier artistique Papeterie de Vaux Payzac vendredi 10 avril 2026.
Atelier papetier artistique
Papeterie de Vaux 2378 rue des granges ovalaires Payzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17
Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales et découverte de techniques créatives.
Pour adultes et enfants à partir de 3 ans, sur réservation.
Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales selon des techniques ancestrales, et découverte de procédés créatifs.
Pour adultes et enfants à partir de 3 ans, sur réservation. .
Papeterie de Vaux 2378 rue des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr
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English : Atelier papetier artistique
Manufacture handmade paper using different vegetable pulps and discover creative techniques.
For adults and children aged 3 and over, on reservation.
L’événement Atelier papetier artistique Payzac a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère