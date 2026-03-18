Atelier papetier artistique Papeterie de Vaux Payzac

Atelier papetier artistique 2378 rue des granges ovalaires Payzac 2026-04-10

Atelier papetier artistique Papeterie de Vaux Payzac vendredi 10 avril 2026.

Atelier papetier artistique

Papeterie de Vaux 2378 rue des granges ovalaires Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17

Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales et découverte de techniques créatives.
Pour adultes et enfants à partir de 3 ans, sur réservation.
Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales selon des techniques ancestrales, et découverte de procédés créatifs.
Pour adultes et enfants à partir de 3 ans, sur réservation.   .

Papeterie de Vaux 2378 rue des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06  papeterie-forge@ccilap.fr

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English : Atelier papetier artistique

Manufacture handmade paper using different vegetable pulps and discover creative techniques.
For adults and children aged 3 and over, on reservation.

L’événement Atelier papetier artistique Payzac a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère

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