Atelier papetier artistique Papeterie de Vaux Payzac
vendredi 24 juillet 2026 · Papeterie de Vaux · Payzac
Informations pratiques
Payzac
Atelier papetier artistique
Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales et découverte de techniques créatives.
A partir de 3 ans, sur réservation.
Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales selon des techniques ancestrales et découverte de procédés créatifs. Du 8 juillet au 21 août, tous les mercredis, jeudis et vendredis, à 14h30 et à 16h.
A partir de 3 ans, sur réservation. .
Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr
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English : Atelier papetier artistique
Manufacture handmade paper using various vegetable pulps and discover creative techniques.
Ages 3 and up, by reservation.
L’événement Atelier papetier artistique Payzac a été mis à jour le 2026-04-01 par Isle-Auvézère
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