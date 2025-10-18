Atelier « papier aux aromates » Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Assérac

Atelier « papier aux aromates » Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Assérac samedi 18 octobre 2025.

Atelier « papier aux aromates » Saveurs d’octobre

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Le Château de Ranrouët vous propose un atelier « Papier aux aromates ».

Atelier papier aux aromates

Avec Chloé de l’atelier « L’escargot qui boîte », apprenez à fabriquer des feuilles de papier. Le petit truc en plus elles seront parfumées aux aromates de votre choix !

À partir de 7 ans en binôme avec un adulte, sur réservation.

Informations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme. Inscription auprès du Château de Ranrouët

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier « papier aux aromates » Saveurs d’octobre Assérac a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44