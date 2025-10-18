Atelier « papier aux aromates » Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Assérac
Atelier « papier aux aromates » Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Assérac samedi 18 octobre 2025.
Atelier « papier aux aromates » Saveurs d’octobre
Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Assérac Loire-Atlantique
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18 16:30:00
Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Le Château de Ranrouët vous propose un atelier « Papier aux aromates ».
Atelier papier aux aromates
Avec Chloé de l’atelier « L’escargot qui boîte », apprenez à fabriquer des feuilles de papier. Le petit truc en plus elles seront parfumées aux aromates de votre choix !
À partir de 7 ans en binôme avec un adulte, sur réservation.
Informations :
Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme. Inscription auprès du Château de Ranrouët
Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise ! .
Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
