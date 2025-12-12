Atelier papier cadeau sérigraphié La Gare de Felletin Felletin

Atelier papier cadeau sérigraphié

La Gare de Felletin Avenue de la Gare Felletin Creuse

Après votre passage au marché de Noël de Felletin, passez à la Gare pour emballer vos cadeaux avec un papier unique sérigraphié avec Les Michelines. La Limou’Zine sera également là pour vous guider dans l’art d’emballer joliment vos présents. Avec de si beaux paquets, vous n’aurez presque plus envie de les ouvrir ! .

lieu@panglagare.com

