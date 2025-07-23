Atelier papier Office de Tourisme du Grand Chalon Chalon-sur-Saône
Atelier papier
Office de Tourisme du Grand Chalon 4 place du port villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-08-13 10:00:00
fin : 2025-08-13 12:00:00
2025-08-13
Initiez-vous aux techniques de pliage et/ou découpage de papier. .
Office de Tourisme du Grand Chalon 4 place du port villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
