Atelier Papier connecté Jurassic Park, Le Dôme Caen

Atelier Papier connecté Jurassic Park

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Découvrez comment associer papier et numérique en réalisant un ouvrage connecté autour de Jurassic Park.

Inventé il y a des milliers d’années, le papier ne cesse de se renouveler. Cette matière se veut aujourd’hui connectée et intelligente, capable de s’adapter et de réagir à son environnement, de capter et de transmettre des données. Mais jusqu’où peut-on aller ?

Nous vous invitons lors de cet atelier à créer un ouvrage sur le thème des Jurassic Park. Donnez une vie numérique à vos dinosaures préféré ou créez-en une de toute pièce. Ajoutez des sons, des vidéos ou des photos accessibles depuis un smartphone via des puces NFC ou des QR-Codes. Attention, “Ça va castagner !”

Le défi vous tente ? Alors, inscrivez-vous gratuitement dès maintenant ! .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Atelier Papier connecté Jurassic Park

Discover how to combine paper and digital by creating a connected book based on Jurassic Park.

