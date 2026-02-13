Atelier Papier connecté Super héros Le Dôme Caen

Atelier Papier connecté Super héros

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez comment associer papier et numérique en réalisant un ouvrage connecté autour de vos super héros préférés !

Découvrez comment associer papier et numérique en réalisant un ouvrage connecté autour de vos super héros préférés !

Inventé il y a des milliers d’années, le papier ne cesse de se renouveler. Cette matière se veut aujourd’hui connectée et intelligente, capable de s’adapter et de réagir à son environnement, de capter et de transmettre des données. Mais jusqu’où peut-on aller ?

Nous vous invitons lors de cet atelier à créer un ouvrage sur le thème des super héros. Iron Man, Hulk, Batman ou Mr. Fantastic… Donnez une vie numérique à vos BDs de papier super héroïques ou créez-en une de toute pièce. Ajoutez des sons, des vidéos ou des photos accessibles depuis un smartphone via des puces NFC ou des QR-Codes. Attention, “Ça va castagner !”

Le défi vous tente ? Alors, inscrivez-vous gratuitement dès maintenant ! .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover how to combine paper and digital by creating a connected book based on your favorite superheroes!

L’événement Atelier Papier connecté Super héros Caen a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Caen la Mer