Atelier Papier découpé Paysage Boutique Man’s Saint-Laurent-en-Grandvaux

Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Début : 2026-03-05 18:30:00
fin : 2026-03-05 20:30:00
2026-03-05
Atelier Papier découpé Paysage ,proposé par Manon Rob, graphiste professionnelle.
Profitez d’un instant convivial pour venir composer votre paysage en papier découpé.
Cet atelier pour adulte est ouvert à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer le but est de se faire plaisir !
Tout le matériel est fourni ciseaux, papiers, colle et en supplément une touche de bonne humeur !
L’atelier dure 2 heures, un apéro vous sera proposé.
Il y a 5 places par séance pensez à réserver ! .
Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 20 11 18 contact@manonrob.fr
