Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-02 18:30:00

fin : 2025-10-02 20:30:00

2025-10-02

Atelier Papier découpé, proposé par Manon Rob, graphiste professionnelle.

Profitez d’un instant convivial pour venir composer une image en papier découpé !

Cet atelier pour adulte est ouvert à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer le but est de se faire plaisir !

Tout le matériel est fourni ciseaux, papiers, colle et en supplément une touche de bonne humeur !

L’atelier dure 2 heures, un apéro vous sera proposé.

Il y a 5 places par séance pensez à réserver ! .

Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 20 11 18 contact@manonrob.fr

L’événement Atelier « Papier découpé » Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX