Atelier papier découpé Sainte-Sigolène

Atelier papier découpé

6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-11-12 16:30:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Atelier de papier découpé en présence de l’auteure-illustratrice jeunesse Marie-Noëlle Horvath.

Repartez avec vos créations originales !

bibliotheque@sainte-sigolene.fr

English :

Paper-cut workshop with children?s author-illustrator Marie-Noëlle Horvath.

Come away with your own original creations!

German :

Papierschnitt-Workshop in Anwesenheit der Jugendbuchautorin und -illustratorin Marie-Noëlle Horvath.

Nehmen Sie Ihre originellen Kreationen mit nach Hause!

Italiano :

Laboratorio di ritaglio di carta con l’autrice e illustratrice per bambini Marie-Noëlle Horvath.

Venite a creare le vostre creazioni originali!

Espanol :

Taller de recortes de papel con la autora e ilustradora infantil Marie-Noëlle Horvath.

Llévate tus propias creaciones originales

