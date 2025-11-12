Atelier papier découpé Sainte-Sigolène
Atelier papier découpé Sainte-Sigolène mercredi 12 novembre 2025.
Atelier papier découpé
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-11-12 16:30:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Atelier de papier découpé en présence de l’auteure-illustratrice jeunesse Marie-Noëlle Horvath.
Repartez avec vos créations originales !
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@sainte-sigolene.fr
English :
Paper-cut workshop with children?s author-illustrator Marie-Noëlle Horvath.
Come away with your own original creations!
German :
Papierschnitt-Workshop in Anwesenheit der Jugendbuchautorin und -illustratorin Marie-Noëlle Horvath.
Nehmen Sie Ihre originellen Kreationen mit nach Hause!
Italiano :
Laboratorio di ritaglio di carta con l’autrice e illustratrice per bambini Marie-Noëlle Horvath.
Venite a creare le vostre creazioni originali!
Espanol :
Taller de recortes de papel con la autora e ilustradora infantil Marie-Noëlle Horvath.
Llévate tus propias creaciones originales
