Atelier papier Honfleur mercredi 8 octobre 2025.
Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Cet atelier vous permettra de fabriquer divers ouvrages en papier plus poétiques les uns
que les autres.
De la fleur de cerisier japonais au livre d’artiste,
en passant par la confection de cartes personnalisées ou la réalisation de petits objets
de curiosité tout sera mis en œuvre pour stimuler votre créativité dans la plus grande convivialité !
Papiers, colle et divers petits outils seront à votre disposition.
Vous pouvez néanmoins vous munir de ciseaux, d’une pochette de papiers colorés,
de colle et d’aiguilles à coudre.
Atelier papier à destination des ados et des adultes. .
Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie
