mercredi 30 septembre 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Atelier papier

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30 2026-11-25

Animé par Éléonore, cet atelier vous permettra de fabriquer divers ouvrages en papier plus poétiques les uns que les autres.

Animé par Éléonore, cet atelier vous permettra de fabriquer divers ouvrages en papier plus poétiques les uns que les autres.

De la fleur de cerisier japonais au livre d’artiste, en passant par la confection de cartes personnalisées ou la réalisation de petits objets de curiosité : tout sera mis en œuvre pour stimuler votre créativité dans la plus grande convivialité !

Papiers, colle et divers petits outils seront à votre disposition. Vous pouvez néanmoins vous munir de ciseaux, d’une pochette de papiers colorés, de colle et d’aiguilles à coudre.

Atelier papier à destination des ados et des adultes. .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Atelier papier

Led by Éléonore, this workshop will enable you to create a variety of paper crafts, each one more poetic than the last.

L’événement Atelier papier Honfleur a été mis à jour le 2026-09-02 par Calvados Attractivité