Atelier papier impression Médiathèque Arinthod

Atelier papier impression Médiathèque Arinthod mercredi 3 décembre 2025.

Atelier papier impression

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura

Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 16:30:00

Date(s) :
2025-12-03 2025-12-10

Atelier papier impression les mercredis 3 et 10 décembre de 14h à 16h30 à la médiathèque d’Arinthod.

Avec Annie, pour les 5-12 ans.

Gratuit, sur inscription (Places limitées).   .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61  media-arinthod@terredemeraude.fr

