Atelier papier impression Médiathèque Arinthod
Atelier papier impression Médiathèque Arinthod mercredi 3 décembre 2025.
Atelier papier impression
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-10
Atelier papier impression les mercredis 3 et 10 décembre de 14h à 16h30 à la médiathèque d’Arinthod.
Avec Annie, pour les 5-12 ans.
Gratuit, sur inscription (Places limitées). .
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61 media-arinthod@terredemeraude.fr
English : Atelier papier impression
German : Atelier papier impression
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier papier impression Arinthod a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE