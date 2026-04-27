Atelier papier recyclé Médiathèque Plougar
Atelier papier recyclé Médiathèque Plougar lundi 25 mai 2026.
Plougar
Atelier papier recyclé
Médiathèque Bourg Plougar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Avec la Savonnerie Ecosavea.
Viens fabriquer une jolie carte pour la Fête des Mères ou la Fête des Pères !
4 créneaux 14h30 à 15h00 15h00 à 15h30 15h30 à 16h00 16h00 à 16h30
Dès 4 ans. 30 min d’atelier + 15 min de séchage. 6 participants par créneaux.
Inscriptions au 06 69 30 43 54 ou à l’adresse bricolages.plougar@gmail.com .
Médiathèque Bourg Plougar 29440 Finistère Bretagne +33 6 49 30 43 54
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English : Atelier papier recyclé
L’événement Atelier papier recyclé Plougar a été mis à jour le 2026-04-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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