Atelier papier recyclé Médiathèque Plougar

Plougar

Atelier papier recyclé

Médiathèque Bourg Plougar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Avec la Savonnerie Ecosavea.

Viens fabriquer une jolie carte pour la Fête des Mères ou la Fête des Pères !

4 créneaux 14h30 à 15h00 15h00 à 15h30 15h30 à 16h00 16h00 à 16h30

Dès 4 ans. 30 min d’atelier + 15 min de séchage. 6 participants par créneaux.

Inscriptions au 06 69 30 43 54 ou à l’adresse bricolages.plougar@gmail.com .

Médiathèque Bourg Plougar 29440 Finistère Bretagne +33 6 49 30 43 54

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English : Atelier papier recyclé

L’événement Atelier papier recyclé Plougar a été mis à jour le 2026-04-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX