Atelier Papier recyclé Roubaix

Apprenez à créer du papier recyclé et des cartes à planter. Réalisez de la pâte à papier avant de réaliser plusieurs formats (A5, A4). Vous pourrez aussi parsemez votre papier de graines pour réaliser des cartes à planter. Après démoulage et temps de séchage, votre papier recyclé sera près pour vos prochaines créations.

Avec Cathy Plancke

**À partir de 7 ans.**

Learn how to create recycled paper and plant cards. Make paper pulp and then create different formats (A5, A4). You can also sprinkle your paper with seeds to make planting cards. After demolding and drying, your recycled paper will be ready for your next creations.

With Cathy Plancke

**From age 7 **

