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AGENDA · Saint-Pol-de-Léon

Atelier papier Médiathèque Saint-Pol-de-Léon

samedi 25 juillet 2026 · Médiathèque · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
6 rue du Petit Collège
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Atelier papier

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25

L’association l’Effet papier vous propose un atelier autour du papier et de la création.

Pour les enfants de 7 à 11 ans, sur inscription.   .

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74 

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English :

L’événement Atelier papier Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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