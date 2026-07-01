Atelier papier Médiathèque Saint-Pol-de-Léon
samedi 25 juillet 2026 · Médiathèque · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Atelier papier
Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
L’association l’Effet papier vous propose un atelier autour du papier et de la création.
Pour les enfants de 7 à 11 ans, sur inscription. .
Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
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English :
L’événement Atelier papier Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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