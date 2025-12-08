Atelier papier senior quilling Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage

Atelier papier senior quilling

Rendez-vous le 8 décembre prochain à la salle Terras Neuvas de Tessy-bocage pour un atelier quilling.

Apporter son tapis de découpe. .

Tessy-sur-Vire 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 aurelie.alliet@famillesrurales.org

