Atelier papier spécial Halloween Honfleur

Atelier papier spécial Halloween

Atelier papier spécial Halloween Honfleur mercredi 29 octobre 2025.

Atelier papier spécial Halloween

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29

Date(s) :
2025-10-29

Toute la semaine, on fête Halloween à la médiathèque !
Pour l’occasion, Éléonore vous a concocté un atelier papier thématique à base de citrouilles et de fantômes. Des petites décorations adorablement flippantes qui orneront votre maison le 31 !

Atelier pour adultes et ados
Gratuit sur inscription   .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie  

English : Atelier papier spécial Halloween

All week long, we’re celebrating Halloween at the multimedia library!

German : Atelier papier spécial Halloween

Die ganze Woche lang wird in der Mediathek Halloween gefeiert!

Italiano :

Per tutta la settimana la mediateca festeggia Halloween!

Espanol :

Durante toda la semana, la mediateca celebra Halloween

L’événement Atelier papier spécial Halloween Honfleur a été mis à jour le 2025-09-10 par Calvados Attractivité