Atelier papier spécial Halloween Honfleur

Atelier papier spécial Halloween
Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Toute la semaine, on fête Halloween à la médiathèque !
Pour l’occasion, Éléonore vous a concocté un atelier papier thématique à base de citrouilles et de fantômes. Des petites décorations adorablement flippantes qui orneront votre maison le 31 !
Atelier pour adultes et ados
Gratuit sur inscription .
Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie
English : Atelier papier spécial Halloween
All week long, we’re celebrating Halloween at the multimedia library!
German : Atelier papier spécial Halloween
Die ganze Woche lang wird in der Mediathek Halloween gefeiert!
Italiano :
Per tutta la settimana la mediateca festeggia Halloween!
Espanol :
Durante toda la semana, la mediateca celebra Halloween
