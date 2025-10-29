Atelier papier spécial Halloween Honfleur

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Toute la semaine, on fête Halloween à la médiathèque !

Pour l’occasion, Éléonore vous a concocté un atelier papier thématique à base de citrouilles et de fantômes. Des petites décorations adorablement flippantes qui orneront votre maison le 31 !

Atelier pour adultes et ados

Gratuit sur inscription .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie

English : Atelier papier spécial Halloween

All week long, we’re celebrating Halloween at the multimedia library!

German : Atelier papier spécial Halloween

Die ganze Woche lang wird in der Mediathek Halloween gefeiert!

Italiano :

Per tutta la settimana la mediateca festeggia Halloween!

Espanol :

Durante toda la semana, la mediateca celebra Halloween

