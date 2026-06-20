Informations pratiques

Argentan

Atelier papier vitrail » Attrape soleil » – Micro-Folie

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-05 14:00:00

fin : 2027-03-08 15:30:00

Date(s) :

2027-01-05

En ce début d’année, à la Micro-Folie :

« Lumière sur les impressionnistes! »

Attrape soleil

Atelier papier vitrail

Venez créer votre propre attrape soleil coloré avec la machine à découpe.

Les mardis, jeudis à 14h puis les mercredis à 14h et 17h30

Gratuit, dès 10 ans, sur inscription au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

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English : Atelier papier vitrail » Attrape soleil » – Micro-Folie

L’événement Atelier papier vitrail » Attrape soleil » – Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-03 par Terres d’Argentan Intercom