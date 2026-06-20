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AGENDA · Argentan

Atelier papier vitrail  » Attrape soleil » – Micro-Folie Espace Jean Moulin Argentan

mardi 5 janvier 2027 · Espace Jean Moulin · Argentan

Informations pratiques

Début
mardi 5 janvier 2027
Fin
lundi 8 mars 2027
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Jean Moulin
Adresse
18 rue du Paty
Ville
61200 Argentan
Département
Orne
Tarif

Argentan

Atelier papier vitrail  » Attrape soleil » – Micro-Folie

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-05 14:00:00
fin : 2027-03-08 15:30:00

Date(s) :
2027-01-05

En ce début d’année, à la Micro-Folie :

« Lumière sur les impressionnistes! »

Attrape soleil

Atelier papier vitrail

Venez créer votre propre attrape soleil coloré avec la machine à découpe.

Les mardis, jeudis à 14h puis les mercredis à 14h et 17h30

Gratuit, dès 10 ans, sur inscription au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel   .

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09  micro.folie@argentan.fr

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English : Atelier papier vitrail  » Attrape soleil » – Micro-Folie

L’événement Atelier papier vitrail  » Attrape soleil » – Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-03 par Terres d’Argentan Intercom

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