Atelier papier vitrail » Attrape soleil » – Micro-Folie Espace Jean Moulin Argentan
mardi 5 janvier 2027 · Espace Jean Moulin · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Atelier papier vitrail » Attrape soleil » – Micro-Folie
Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-05 14:00:00
fin : 2027-03-08 15:30:00
Date(s) :
2027-01-05
En ce début d’année, à la Micro-Folie :
« Lumière sur les impressionnistes! »
Attrape soleil
Atelier papier vitrail
Venez créer votre propre attrape soleil coloré avec la machine à découpe.
Les mardis, jeudis à 14h puis les mercredis à 14h et 17h30
Gratuit, dès 10 ans, sur inscription au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr
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English : Atelier papier vitrail » Attrape soleil » – Micro-Folie
L’événement Atelier papier vitrail » Attrape soleil » – Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-03 par Terres d’Argentan Intercom
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