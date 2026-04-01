ATELIER PAPOTE ET POPOTE (de 9 à 99 ans) Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois
ATELIER PAPOTE ET POPOTE (de 9 à 99 ans) Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois lundi 13 avril 2026.
ATELIER PAPOTE ET POPOTE (de 9 à 99 ans)
Espace Jean Claude Patriarche Centre social Agora Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-13 17:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-25
Nous vous proposons des ateliers culinaires pour tenter de casser les idées reçues autour de l’alimentation, à faire en solo ou en duo (à partir de 9 ans).
(Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte)
Au programme
Recettes simples et amusantes
Jeux autour des idées reçues
Moment de partage avec l’ensemble du groupe
Inscriptions obligatoires aux 3 ateliers
(2 autres ateliers seront proposés. Les dates seront vues avec l’ensemble du groupe.) .
Espace Jean Claude Patriarche Centre social Agora Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 accueil.cspouilly@gmail.com
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English : ATELIER PAPOTE ET POPOTE (de 9 à 99 ans)
L’événement ATELIER PAPOTE ET POPOTE (de 9 à 99 ans) Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)