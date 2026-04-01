ATELIER PAPOTE ET POPOTE (de 9 à 99 ans) Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois

ATELIER PAPOTE ET POPOTE (de 9 à 99 ans)

Espace Jean Claude Patriarche Centre social Agora Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-13 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-25

Nous vous proposons des ateliers culinaires pour tenter de casser les idées reçues autour de l’alimentation, à faire en solo ou en duo (à partir de 9 ans).

(Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte)

Au programme

Recettes simples et amusantes

Jeux autour des idées reçues

Moment de partage avec l’ensemble du groupe

Inscriptions obligatoires aux 3 ateliers

(2 autres ateliers seront proposés. Les dates seront vues avec l’ensemble du groupe.) .

Espace Jean Claude Patriarche Centre social Agora Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 accueil.cspouilly@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER PAPOTE ET POPOTE (de 9 à 99 ans)

L’événement ATELIER PAPOTE ET POPOTE (de 9 à 99 ans) Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)