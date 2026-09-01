Atelier papote livres – Kaïflo Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Atelier papote livres – Kaïflo

Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Venez échanger sur vos livres coups de coeur au Kaïflo.

Tu as lu quoi cet été, cette année ?

Viens proposer tes coups de coeur.

Discussion, échanges autour du livre.

Entrée libre, consommation sur place. .

Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65

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English :

Come to Ka%EFflo to %E9talk about your favorite books.

L’événement Atelier papote livres – Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis