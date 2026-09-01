Atelier papote livres – Kaïflo Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
mercredi 23 septembre 2026 · Kaïflo · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Atelier papote livres – Kaïflo
Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Venez échanger sur vos livres coups de coeur au Kaïflo.
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Viens proposer tes coups de coeur.
Discussion, échanges autour du livre.
Entrée libre, consommation sur place. .
Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65
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Come to Ka%EFflo to %E9talk about your favorite books.
L’événement Atelier papote livres – Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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