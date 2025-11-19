Atelier Papote parent Place du 11 novembre Saugues
Atelier Papote parent Place du 11 novembre Saugues mercredi 19 novembre 2025.
Atelier Papote parent
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire
Temps d’échange autour de la parentalité animé par Béatrice Biasiolo-Fauquier.
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
English :
Béatrice Biasiolo-Fauquier hosts a discussion on parenting.
German :
Zeit für einen Austausch über Elternschaft unter der Leitung von Béatrice Biasiolo-Fauquier.
Italiano :
Discussione sulla genitorialità condotta da Béatrice Biasiolo-Fauquier.
Espanol :
Un debate sobre la paternidad dirigido por Béatrice Biasiolo-Fauquier.
