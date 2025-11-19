Atelier Papote parent Place du 11 novembre Saugues

Atelier Papote parent

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Début : 2025-11-19 16:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Temps d’échange autour de la parentalité animé par Béatrice Biasiolo-Fauquier.

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

English :

Béatrice Biasiolo-Fauquier hosts a discussion on parenting.

German :

Zeit für einen Austausch über Elternschaft unter der Leitung von Béatrice Biasiolo-Fauquier.

Italiano :

Discussione sulla genitorialità condotta da Béatrice Biasiolo-Fauquier.

Espanol :

Un debate sobre la paternidad dirigido por Béatrice Biasiolo-Fauquier.

