Atelier papote Parents quai Votaire Langeac

Atelier papote Parents quai Votaire Langeac mercredi 28 janvier 2026.

Atelier papote Parents

quai Votaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Début : 2026-01-28 16:00:00
2026-01-28

Papote Parents à l’auditorium de le médiathèque de Langeac avec pour thème Les bonnes résolutions, les mauvaises habitudes…
quai Votaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77  recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Papote Parents at the Langeac media library auditorium on the theme: Good resolutions, bad habits…

