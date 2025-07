Atelier Papote Parents Saugues

Atelier Papote Parents Saugues mardi 29 juillet 2025.

Atelier Papote Parents

Médiathèque Saugues Haute-Loire

Début : Mardi 2025-07-29

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Moment d’échange et de discussions sur « la construction de l’enfant », avec Béatrice Biasolo-Fauquier, éducatrice spécialisée.

Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

A moment of exchange and discussion on « the construction of the child », with Béatrice Biasolo-Fauquier, specialized educator.

German :

Moment des Austauschs und der Diskussion über « den Aufbau des Kindes », mit Béatrice Biasolo-Fauquier, Sonderpädagogin.

Italiano :

Un momento di scambio e discussione sulla « costruzione del bambino », con Béatrice Biasolo-Fauquier, educatrice specializzata.

Espanol :

Un momento de intercambio y debate sobre « la construcción del niño », con Béatrice Biasolo-Fauquier, educadora especializada.

