Atelier Pa’poterie – Le Comptoir de Violette Bletterans

Atelier Pa’poterie Le Comptoir de Violette 69 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : 18

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Avec Émilie, venez découvrir les secrets de l’argile et créer de vos propres mains à travers un atelier ludique dédié aux plus grands pour des cadeaux de Noël « fait main ».

Atelier pour les adultes et sur inscription. 18 EUR.

Le Comptoir de Violette 69 Rue Louis-le-Grand

Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 43 84 71

