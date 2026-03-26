Atelier pâques à la bibilothèque Marigny-Le-Lozon
Atelier pâques à la bibilothèque Marigny-Le-Lozon mercredi 1 avril 2026.
Atelier pâques à la bibilothèque
1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Rendez-vous le mercredi 1er avril à la médiathèque de Marigny-Le-Lozon pour un atelier de Pâques !
10h 11h pour les 4-6 ans
14h30 15h30 pour les 7 ans et plus
Inscriptions au 02 33 56 81 29 .
1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 2 33 56 81 29
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English : Atelier pâques à la bibilothèque
L’événement Atelier pâques à la bibilothèque Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint-Lô