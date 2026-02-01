Atelier Pâques en feutrine

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

L’EVS la Civadière organise un atelier Pâques en feutrine. .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Pâques en feutrine

L’événement Atelier Pâques en feutrine Ussel a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze