Atelier parcours & découverte Vesoul

1 Rue des Ursulines Vesoul Haute-Saône

Le Musée Gérôme de Vesoul propose, pendant les vacances de la Toussaint, un atelier créatif et un parcours découverte autour du thème des petits monstres.

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, les enfants à partir de 5 ans, accompagnés d’un adulte, sont invités à participer librement et sans réservation à des activités ludiques.

Parmi les ateliers proposés inventer un gentil monstre en dessinant autour d’une feuille d’automne.

Les animations se déroulent les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 18h, au Musée Gérôme, 1 rue des Ursulines, 70000 Vesoul. .

1 Rue des Ursulines Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 51 54

