Atelier Parcours moteur Salle polyvalente de Kerbiniou Guérande

Rendez-vous pour un atelier Parcours moteur . Proposé par le service des sports de la Ville et le Relais Petite Enfance, cet atelier permet aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’explorer différents modules adaptés à leur âge.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance

La Semaine Nationale de la Petite Enfance se tiendra du 14 au 21 mars 2026. Organisée par l’association Agir pour la Petite Enfance.

Cette 13ᵉ édition a pour thème Des équilibres une invitation à accueillir le mouvement, le tâtonnement et ces petits déséquilibres qui nourrissent la confiance et la curiosité des enfants… comme des adultes.

À Guérande des ateliers dédiés aux 0-6 ans sont proposés aux familles en mettant en lumière les acteurs petite enfance du territoire. .

