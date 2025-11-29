Atelier, parcours sensoriel | avec illustratrice Pénélope Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

QUAND ON NE VOIT PLUS AVEC LES YEUX, LA NATURE SE RACONTE AUTREMENT : PAR LES MAINS, LES PIEDS, LA PEAU… PRETS POUR UNE BALADE TOUTE EN SENSATIONS ?



Exploration

d’éléments entièrement blancs pour privilégier la matière (matières naturelles

ou matières fabriquées) et ne pas être distrait par les couleurs :

–

Exploration tactile et sensorielle, tout le corps

est acteur

Les enfants les yeux bandés marcheront à 4 pattes

ou pieds nus sur un petit parcours très molletonné de différentes matières et

inversement (matière de satin, de fourrure synthétique, de polaire velours, de

suédine, de tricot, de tissus éponge, de rafia…)

–

Exploration tactile et sensorielle par les mains

Puis les enfants les yeux bandés mettront les

mains dans différentes boites contenant différentes matières, des matières

les plus douces aux plus rugueuses et inversement (boite contenant des plumes,

boite de boules de coton, boite de coquilles de noix, boite de petites pommes de pin, boite de noyaux de pèche,

boite de cailloux…)

Le parcours molletonné de différentes matières et

les boites contenant les différentes matières seront mis à disposition lors de

l’animation et apportés par Pénélope »

Pénélope est née à

Paris d’un père graphiste et d’une mère styliste. Après des études à l’ENSAAMA

(Ecole Nationale des Arts Appliqués et Métiers d’Art), elle est Directrice

Artistique chez TBWA. Puis elle

décide de se consacrer à l’illustration pour la presse : Le Monde,

Marianne, Vogue…mais aussi pour les marques : Chantal Thomas, Absolut

Vodka…

Auteure-illustratrice

engagée, son thème de prédilection est l’insertion.

Depuis 2012 elle travaille en collaboration avec l’INJS (Institut National de

Jeunes Sourds) à l’élaboration de livres destinés à la fois aux sourds et aux

entendants, motivée par la volonté de les réunir. Elle aime sillonner la France

lors d’expositions, d’ateliers, de rencontres-auteure, de spectacle, de

résidences, porteuse de la mission de faire connaitre la langue des signes

ainsi que la lecture tactile et de créer une communication entre sourds et

entendants, aveugles et voyants, muée par une motivation intérieure

profonde : son père était sourd et aveugle.

Le samedi 29 novembre | 10h15 À partir de 2 ans

sur inscription

Durée : 45 min

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse





Une expérimentation tactile et sensorielle en lien avec le livre « La nature au bout des doigts »

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/