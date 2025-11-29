Atelier, parcours sensoriel | avec illustratrice Pénélope Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Atelier, parcours sensoriel | avec illustratrice Pénélope Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 29 novembre 2025.
QUAND ON NE VOIT PLUS AVEC LES YEUX, LA NATURE SE RACONTE AUTREMENT : PAR LES MAINS, LES PIEDS, LA PEAU… PRETS POUR UNE BALADE TOUTE EN SENSATIONS ?
Exploration
d’éléments entièrement blancs pour privilégier la matière (matières naturelles
ou matières fabriquées) et ne pas être distrait par les couleurs :
–
Exploration tactile et sensorielle, tout le corps
est acteur
Les enfants les yeux bandés marcheront à 4 pattes
ou pieds nus sur un petit parcours très molletonné de différentes matières et
inversement (matière de satin, de fourrure synthétique, de polaire velours, de
suédine, de tricot, de tissus éponge, de rafia…)
–
Exploration tactile et sensorielle par les mains
Puis les enfants les yeux bandés mettront les
mains dans différentes boites contenant différentes matières, des matières
les plus douces aux plus rugueuses et inversement (boite contenant des plumes,
boite de boules de coton, boite de coquilles de noix, boite de petites pommes de pin, boite de noyaux de pèche,
boite de cailloux…)
Le parcours molletonné de différentes matières et
les boites contenant les différentes matières seront mis à disposition lors de
l’animation et apportés par Pénélope »
Pénélope est née à
Paris d’un père graphiste et d’une mère styliste. Après des études à l’ENSAAMA
(Ecole Nationale des Arts Appliqués et Métiers d’Art), elle est Directrice
Artistique chez TBWA. Puis elle
décide de se consacrer à l’illustration pour la presse : Le Monde,
Marianne, Vogue…mais aussi pour les marques : Chantal Thomas, Absolut
Vodka…
Auteure-illustratrice
engagée, son thème de prédilection est l’insertion.
Depuis 2012 elle travaille en collaboration avec l’INJS (Institut National de
Jeunes Sourds) à l’élaboration de livres destinés à la fois aux sourds et aux
entendants, motivée par la volonté de les réunir. Elle aime sillonner la France
lors d’expositions, d’ateliers, de rencontres-auteure, de spectacle, de
résidences, porteuse de la mission de faire connaitre la langue des signes
ainsi que la lecture tactile et de créer une communication entre sourds et
entendants, aveugles et voyants, muée par une motivation intérieure
profonde : son père était sourd et aveugle.
Le samedi 29 novembre | 10h15
À partir de 2 ans
sur inscription
Durée : 45 min
En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse
Une expérimentation tactile et sensorielle en lien avec le livre « La nature au bout des doigts »
Le samedi 29 novembre 2025
de 10h15 à 10h50
Le samedi 29 novembre 2025
de 11h00 à 11h35
gratuit Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-29T11:15:00+01:00
fin : 2025-11-29T11:50:00+01:00
Date(s) : 2025-11-29T10:15:00+02:00_2025-11-29T10:50:00+02:00;2025-11-29T11:00:00+02:00_2025-11-29T11:35:00+02:00
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/