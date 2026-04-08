Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles Portevent Nantes
Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles Portevent Nantes mercredi 22 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 15:00 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit – Entrée libre Age minimum : 5 et Age maximum : 8
Suite au succès du premier atelier de février, nous vous proposons un nouveau moment convivial parent-enfant autour des danses traditionnelles. En compagnie de notre bénévole Marcelle, venez apprendre de nouvelles danses et même quelques chants.Âge conseillé : 5 à 8 ans.
Portevent Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Portevent et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- L’Oiseau de Prométhée, Mixt, Nantes 8 avril 2026
- La Nòvia joue Jessica Ekomane & Conlon Nancarrow, Salle Paul Fort Nantes, Nantes 8 avril 2026
- Lewis OfMan + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes 8 avril 2026
- STACEY KENT – CITE DES CONGRES Nantes 9 avril 2026
- ADO UN JOUR, A DOS TOUJOURS ! THEATRE DE JEANNE Nantes 9 avril 2026