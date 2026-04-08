Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit – Entrée libre Age minimum : 5 et Age maximum : 8

Suite au succès du premier atelier de février, nous vous proposons un nouveau moment convivial parent-enfant autour des danses traditionnelles. En compagnie de notre bénévole Marcelle, venez apprendre de nouvelles danses et même quelques chants.Âge conseillé : 5 à 8 ans.

Portevent Nantes 44000



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