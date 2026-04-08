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Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles Portevent Nantes

Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles Portevent Nantes

Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles Portevent Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Portevent

Adresse : 1 boulevard Henry Orrion, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-22

Fin : 2026-04-22

Heure de début : 15:00

Tarif : Gratuit - Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 15:00 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit – Entrée libre Age minimum : 5 et Age maximum : 8 

Suite au succès du premier atelier de février, nous vous proposons un nouveau moment convivial parent-enfant autour des danses traditionnelles. En compagnie de notre bénévole Marcelle, venez apprendre de nouvelles danses et même quelques chants.Âge conseillé : 5 à 8 ans.

Portevent Nantes 44000

Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles


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