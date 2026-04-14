Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles, Portevent, Nantes
Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles, Portevent, Nantes mercredi 22 avril 2026.
Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles Mercredi 22 avril, 15h00 Portevent Loire-Atlantique
Gratuit – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Suite au succès du premier atelier de février, nous vous proposons un nouveau moment convivial parent-enfant autour des danses traditionnelles. En compagnie de notre bénévole Marcelle, venez apprendre de nouvelles danses et même quelques chants.
Âge conseillé : 5 à 8 ans.
Portevent 1 boulevard Henry Orrion Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://portevent.fr/evenements/atelier-parent-enfant-danse-avril/ »}]
Un moment parent-enfant à Portevent durant les vacances scolaires
Tristan Miché
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