Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles, Portevent, Nantes

Atelier parent-enfant · Danses traditionnelles Mercredi 22 avril, 15h00 Portevent Loire-Atlantique

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Suite au succès du premier atelier de février, nous vous proposons un nouveau moment convivial parent-enfant autour des danses traditionnelles. En compagnie de notre bénévole Marcelle, venez apprendre de nouvelles danses et même quelques chants.

Âge conseillé : 5 à 8 ans.

Portevent 1 boulevard Henry Orrion Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://portevent.fr/evenements/atelier-parent-enfant-danse-avril/ »}]

Un moment parent-enfant à Portevent durant les vacances scolaires

Tristan Miché