Atelier parent-enfant · Débat philo autour d’un conte Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit – Entrée libre Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 9

En duo parent-enfant, venez assister à la lecture d’un conte et participer à un temps d’échange autour du thème de l’amitié. L’atelier se terminera en musique avec quelques chants traditionnels des Ours du Scorff.Âge conseillé : 5 à 9 ans.

Portevent Nantes 44000



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