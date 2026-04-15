Atelier parent-enfant · Débat philo autour d’un conte Portevent Nantes
Atelier parent-enfant · Débat philo autour d’un conte Portevent Nantes mercredi 15 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 15:00 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit – Entrée libre Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 9
En duo parent-enfant, venez assister à la lecture d’un conte et participer à un temps d’échange autour du thème de l’amitié. L’atelier se terminera en musique avec quelques chants traditionnels des Ours du Scorff.Âge conseillé : 5 à 9 ans.
Portevent Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Portevent et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Guide de voyage idéal pour le pays imaginaire Médiathèque Floresca Guépin Nantes 15 avril 2026
- Umut Köker – SALLE PAUL FORT Nantes 15 avril 2026
- Rencontre avec la police municipale Parc de Procé Nantes 15 avril 2026
- LA FAMILLE BIJOUX THEATRE 100 NOMS Nantes 15 avril 2026
- Tissage marque page, Le 20 mille, Nantes 15 avril 2026