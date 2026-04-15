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Atelier parent-enfant · Débat philo autour d’un conte Portevent Nantes

Atelier parent-enfant · Débat philo autour d’un conte Portevent Nantes

Atelier parent-enfant · Débat philo autour d’un conte Portevent Nantes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Portevent

Adresse : 1 boulevard Henry Orrion, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Gratuit - Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 15:00 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit – Entrée libre Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 9 

En duo parent-enfant, venez assister à la lecture d’un conte et participer à un temps d’échange autour du thème de l’amitié. L’atelier se terminera en musique avec quelques chants traditionnels des Ours du Scorff.Âge conseillé : 5 à 9 ans.

Portevent Nantes 44000

Atelier parent-enfant · Débat philo autour d’un conte


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