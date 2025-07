Atelier parent-enfant (3-7 ans) > Décore ton coffret de curiosité petits objets, grandes histoires Granville

Voyagez dans le cabinet de curiosités de l’exposition Bons Baisers de Granville 3 et décorez avec vos enfants une boîte à souvenirs ! Comme de véritables explorateurs, ils pourront y conserver toutes leurs découvertes de vacances. Profitez de cette aventure pour vivre un moment convivial et créatif en famille.

sur réservation uniquement au 02 33 51 02 94

Mardis 26 août, 21 et 28 octobre

4 Place de l’Isthme Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

English : Atelier parent-enfant (3-7 ans) > Décore ton coffret de curiosité petits objets, grandes histoires

Travel through the cabinet of curiosities of the Bons Baisers de Granville 3 exhibition and decorate a memory box with your children! Like true explorers, they’ll be able to store all their vacation discoveries in it. Take advantage of this adventure to enjoy a convivial and creative moment with your family.

by reservation only: 02 33 51 02 94

Tuesdays, August 26, October 21 and 28

German :

Reisen Sie in das Kuriositätenkabinett der Ausstellung Bons Baisers de Granville 3 und dekorieren Sie mit Ihren Kindern eine Erinnerungsbox! Wie echte Forscher können sie darin alle ihre Urlaubsentdeckungen aufbewahren. Nutzen Sie dieses Abenteuer, um einen geselligen und kreativen Moment mit der Familie zu erleben.

nur mit Reservierung unter 02 33 51 02 94

Dienstag, 26. August, 21. und 28. Oktober

Italiano :

Fate un viaggio nel gabinetto delle curiosità della mostra Bons Baisers de Granville 3 e decorate una scatola dei ricordi con i vostri bambini! Come veri esploratori, potranno conservarvi tutte le scoperte delle loro vacanze. Approfittate di questa avventura e godetevi un po’ di divertimento creativo in famiglia.

prenotazioni solo al numero 02 33 51 02 94

Martedì 26 agosto, 21 e 28 ottobre

Espanol :

Recorra el gabinete de curiosidades de la exposición Bons Baisers de Granville 3 y decore con sus hijos una caja de recuerdos Como auténticos exploradores, podrán guardar en ella todos los descubrimientos de sus vacaciones. Aproveche esta aventura para divertirse creativamente en familia.

reservas en el 02 33 51 02 94

Martes 26 de agosto, 21 y 28 de octubre

