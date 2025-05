Atelier parent/enfant Apprenez à réaliser des cookies ultra-gourmands – Fronsac, 1 juin 2025 10:30, Fronsac.

Partagez un moment de gourmandise et de plaisir avec votre enfant ! Lors de cet atelier, vous réaliserez ensemble de délicieux cookies chocolat-noisettes, sublimés par un caramel au beurre salé fait maison.

Au programme

-Préparer une pâte à cookies ultra-gourmande, avec de généreux morceaux de chocolat et des éclats de noisettes torréfiées.

-Réaliser un caramel au beurre salé maison, onctueux et gourmand, que vous pourrez utiliser pour napper vos cookies ou déguster plus tard.

-Façonner et cuire vos cookies, pour obtenir cette texture parfaite croquante à l’extérieur et fondante à l’intérieur.

Vous repartirez avec environ 8 généreux cookies (si vous résistez à l’envie d’en croquer un encore tiède pendant l’atelier…) ainsi qu’un petit pot de caramel au beurre salé préparé pendant la séance pour prolonger la gourmandise à la maison. .

10A Route de Loiseau

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 33 bonjour@lilibloom.fr

