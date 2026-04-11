Atelier parent/enfant aquarelle Espace rencontre du Foirail Pau
Atelier parent/enfant aquarelle Espace rencontre du Foirail Pau lundi 13 avril 2026.
Pau
Atelier parent/enfant aquarelle
Espace rencontre du Foirail 43 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-13 16:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Venez découvrir l’aquarelle en famille sur le thème des fleurs de printemps. Avec Béatrice Dussarps. A partir de 6 ans. .
Espace rencontre du Foirail 43 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com
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English : Atelier parent/enfant aquarelle
L’événement Atelier parent/enfant aquarelle Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau
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