Atelier parent/enfant aquarelle Espace rencontre du Foirail Pau

Pau

Atelier parent/enfant aquarelle

Espace rencontre du Foirail 43 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-13 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Venez découvrir l’aquarelle en famille sur le thème des fleurs de printemps. Avec Béatrice Dussarps. A partir de 6 ans. .

Espace rencontre du Foirail 43 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com

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English : Atelier parent/enfant aquarelle

L’événement Atelier parent/enfant aquarelle Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau