Avec le collectif Aléa, proposé dans le cadre du parcours “Chemin faisant” de la Communauté de Communes Montesquieu.

À travers un univers sonore et visuel très enveloppant, les enfants et les adultes seront amenés à vivre ensemble des moments suspendus. À partir du mouvement dansé et accompagné par un musicien, l’ensemble du groupe s’immergera dans une expérience sensorielle en mêlant matière, danse et chanson.

Durée 45 minutes à destination des 6 mois 3 ans

Inscription https://www.cc-montesquieu.fr/formulaires/inscription-atelier-bebe-danse-17-mai-2025/ .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 20

