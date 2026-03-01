Atelier parent-enfant Boîte à outils des émotions Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Atelier parent-enfant Boîte à outils des émotions
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
2026-03-18
Vous aimez partager un moment sympa avec votre enfant ? La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose un atelier convivial et insolite pour apprendre à comprendre, maîtriser et mieux partager vos émotions !
3 bonnes raisons de participer à cet atelier
Quoi de mieux que la transmission et le partage des émotions en famille ?
apprendre à écouter, partager, explorer ses émotions pour mieux les vivre en famille
participer à un atelier en dehors de la maison, dans un espace neutre
s’exprimer et se soutenir ensemble
animée par Corinne Prézélus, consultante en parentalité
Pratique
atelier limité à 10 participants (5 duos)
la thématique La boîte à outils des émotions
réservations obligatoires ici
plus d’infos auprès de la maison citoyenne
proposé aux enfants de 2 à 5ans
réservé aux adhérents de la Maison Citoyenne: adhésion ici
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
English :
Would you like to share a fun moment with your child? The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne offers you a friendly and unusual workshop to help you understand, control and share your emotions!
