Atelier parent-enfant Boîte à outils des émotions Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Atelier parent-enfant Boîte à outils des émotions

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Vous aimez partager un moment sympa avec votre enfant ? La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose un atelier convivial et insolite pour apprendre à comprendre, maîtriser et mieux partager vos émotions !

3 bonnes raisons de participer à cet atelier

Quoi de mieux que la transmission et le partage des émotions en famille ?

apprendre à écouter, partager, explorer ses émotions pour mieux les vivre en famille

participer à un atelier en dehors de la maison, dans un espace neutre

s’exprimer et se soutenir ensemble

animée par Corinne Prézélus, consultante en parentalité

Pratique

atelier limité à 10 participants (5 duos)

la thématique La boîte à outils des émotions

réservations obligatoires ici

plus d’infos auprès de la maison citoyenne

proposé aux enfants de 2 à 5ans

réservé aux adhérents de la Maison Citoyenne: adhésion ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to share a fun moment with your child? The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne offers you a friendly and unusual workshop to help you understand, control and share your emotions!

L’événement Atelier parent-enfant Boîte à outils des émotions Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-03-08 par I_OT Pornic