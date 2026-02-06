Atelier parent/enfant EVS Le Foirail Bouglon
Atelier parent/enfant EVS Le Foirail Bouglon mardi 10 février 2026.
Atelier parent/enfant
EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Boîtes créatives surprises
Avec l’aVanture éducative .
EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier parent/enfant
L’événement Atelier parent/enfant Bouglon a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne